Winnicki apeluje do Morawieckiego ws. wizyty izraelskiego ministra edukacji

Winnicki przyznaje, że z najwyższym zdumieniem przyjął informację o zaproszeniu do Polski ministra edukacji Izraela Naftali Bennetta. Poseł przypomina, że tuż po rozpoczęciu przez Izrael "antypolskiej nagonki" Bennett zarządził przeprowadzenie w szkołach dwugodzinnych lekcji o holokauście ze "szczególnym uwzględnieniem" odpowiedzialności Polaków. "Jest on również autorem m.in. następujących słów: „Prawda jest taka, że wiele narodów, także Polacy, pomagało hitlerowcom w mordowaniu Żydów. Niektórzy sami dokonywali tych morderstw" – dodaje.

Powołując się na izraelskie media prezes Ruchu Narodowego pisze, że Bennett przyjeżdża do Polski by „nawoływać do „mówienia prawdy” o polskich zbrodniach wobec Żydów w czasie Holokaustu i naciskać na prezydenta Andrzeja Dudę, aby nie podpisał nowelizacji ustawy o IPN".

"Wobec powyższych faktów apeluję do Pana Premiera o natychmiastowe wycofanie zaproszenia dla Naftali Bennetta do Polski oraz ogłoszenie go persona non grata w naszym państwie. Tym bardziej, że ma on przyjechać po to by wywierać zapowiadany nacisk, skandaliczny nacisk na proces stanowienia prawa w Polsce" – pisze Winnicki. Poseł podkreśla, że nie możemy sobie pozwolić na to, aby politycy uczestniczący w kampanii zniesławiającej oraz agresji politycznej Izraela na Polskę zyskiwali możliwość głoszenia swoich kłamstw również w naszym kraju.

