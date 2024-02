Znany program wraca do TVP Info. Prowadzącym gwiazda "19.30"

Jak dowiedziały się Wirtualne Media, na antenę TVP Info już niedługo powróci znany program publicystyczny "Bez retuszu". Jego prowadzącym będzie twarz serwisu informacyjnego "19.30" Marek Czyż. Dziennikarz był już w przeszłości związany z tym formatem.

"Bez retuszu" wraca do TVP Info. Reaktywacja dawnego programu Marka Czyża

Według przekazywanych przez serwis informacji, "Bez retuszu" pojawi się ponownie na antenie TVP Info w niedzielę 3 marca b.r. o godzinie 20.40. Program ma być emitowany co tydzień. Do prowadzenia audycji, po latach, powróci Marek Czyż. Dziennikarz prowadził "Bez retuszu" od 2015 do 2018 roku, po jego odejściu z TVP, program przejął Michał Adamczyk.

Program ma zachować dawną formułę. Marek Czyż będzie rozmawiał z politykami lub ekspertami o aktualnych wydarzeniach społecznych i politycznych. Głos w dyskusji będzie też zabierała publiczność zgromadzona w studiu oraz widzowie za pośrednictwem portali społecznościowych.

Nowy program interwencyjny w TVP Info. "Polskę Bliżej" poprowadzi Igor Nazaruk

Jak dowiedziały się Wirtualne Media, w TVP Info zadebiutuje program interwencyjny "Polska Bliżej". Informację tę potwierdził serwisowi szef stacji Paweł Moskalewicz. Wskazał, że prowadzącym nowy format będzie reporter od początku związany z "19.30" – Igor Nazaruk. Wcześniej dziennikarz pracował w telewizji News24.

– Planujemy taki program interwencyjno-społeczny, w którym będziemy starali się rozwiązywać problemy naszych widzów w całej Polsce – zdradził w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Paweł Moskalewicz, szef stacji TVP Info.

Start nowego formatu przewidziano na piątek 23 lutego. Moskalewicz, przyznaje jednak, że "nie wiadomo, czy zdążą".

Jak przekazuje portal Wirtualnemedia.pl, nowy program Igora Nazaruka w TVP Info ma być emitowany raz w tygodniu w piątek od 18.30 do 19.00.

Nowy program TVP1 w miejsce "Alarmu!". Znamy szczegóły

Przed zmianami w TVP, na antenie TVP 1 emitowano program interwencyjny "Alarm!". Pojawiał się on na antenie od poniedziałku do soboty o godz. 20.10 od 2018 roku. 19 grudnia widzowie zobaczyli ostatni odcinek magazynu. Szybko okazało się, że kultowy format nie wróci już do Jedynki. Kilka dni temu Wirtualne Media poinformowały, że w jego miejsce powstanie nowy program interwencyjny.

Program będzie nosił tytuł "Reporterzy" i ma pojawiać się na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku od godziny 20.15, tuż po "19.30" i "Gościu 19.30". Nowy program interwencyjny potrwa około 15 minut, a po nim emitowane będą kolejne odcinki serialu "Korona królów".

Nowy format interwencyjny TVP1 zadebiutuje na antenie w poniedziałek 4 marca br. Biuro prasowe TVP nie udzieliło informacji na temat szczegółów programu. Nie wiadomo również, kto będzie prowadził magazyn.

