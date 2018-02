Prezydent: Rodzina jako fundament społeczeństwa powinna być zapisana w Konstytucji

Konstytucyjne zabezpieczenie dla rodziny

– Dzisiaj mówimy o rodzinie i o tym, czy rodzina jest dobrze usytuowana dziś w konstytucji, czy jej znaczenie jest dobrze podkreślone, czy w związku z tym rodzina jako instytucja jest wystarczająco także i zabezpieczona konstytucyjnie i w jaki sposób w takim razie powinna być rodzina potraktowana w sensie ustrojowym w przyszłości – czy w tym zakresie potrzebna jest w polskim ustroju zmiana – wskazał prezydent.

– Ja nie muszę tutaj mówić jak dla mnie – jako prezydenta – rodzina jako właśnie instytucja jest ważna. Ja uważam, że ona w ogóle stanowi fundament absolutny ustroju społecznego państwa i moje osobiste przekonanie jest takie, że jako taka powinna być zapisana [w konstytucji]. Są zresztą takie konstytucje, które w taki sposób podkreślają tę rolę rodziny, wskazując ją jako fundament ustroju społecznego, podstawą jednostkę, jaka występuje w społeczeństwie. Choćby w greckiej konstytucji rodzina jest tak ujęta – dodał Andrzej Duda.

W małżeństwie obie osoby powinny mieć równe prawa

– To jest bardzo poważna kwestia, często dyskutowana – jaka powinna być od strony prawnej wzajemna relacja kobiety i mężczyzny, małżeństwa, tworzącego rodzinę. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że małżeństwo to związek dwóch osób, które z założenia muszą mieć równe prawa, natomiast jest kwestia tego, czy rodzina, małżeństwo może sobie układać swoje role małżeńskie w sposób dowolny. Ja osobiście uważam, że tak, ale to jedno z pól, nad którymi można dyskutować – zaznaczył prezydent.

Andrzej Duda: – Rodzina to nie tylko związek dwojga ludzi ze sobą, w sensie tym pozaprawnym, który powinien być oparty na miłości i wzajemnym oddaniu, ale przede wszystkim ona – z punktu widzenia państwowego – służy rozwojowi społeczeństwa, żeby społeczeństwo trwało (...) w rodzinie rodzą się dzieci, żeby umacniał się byt państwowy, żeby – krótko mówiąc – rozwijało się społeczeństwo i żeby tworzyły się przyszłe pokolenia.