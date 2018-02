Jest nowy prezes Agencji Mienia Wojskowego

Nowego prezesa przedstawił w poniedziałek kierownictwu i pracownikom AMW wiceminister obrony Tomasz Zdzikot. Falkowski był do tej pory dyrektorem Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA. Stamtąd do MON przyszła większość nowego kierownictwa resortu na czele z ministrem Mariuszem Błaszczakiem (do 9 stycznia był szefem MSWiA), a także wiceministrami Sebastianem Chwałkiem i Tomaszem Zdzikotem (wcześniej wiceszefowie MSWiA) oraz Markiem Łapińskim (do niedawna komendantem głównym Straży Granicznej).

Jak poinformowała rzeczniczka Agencji, w zarządzie tej instytucji nadal pozostają zastępcy prezesa: Ilona Kowalska, Marcin Kowalczyk, Krzysztof Milewski i Dominik Zaremba.

W ostatnich miesiącach Agencja nie miała pełnoprawnego prezesa, a jedynie osoby pełniące jego obowiązki. Od 1 grudnia 2017 r. p.o. prezesem był Milewski, powołany wówczas na wiceprezesa (tego samego dnia zastępcą prezesa AMW został także Kowalczyk). Natomiast od 27 października do 30 listopada 2017 r. AMW kierował Dominik Zaremba, który od kwietnia 2016 r. jest w Agencji wiceprezesem odpowiedzialnym m.in. za zakwaterowanie żołnierzy. Wcześniej, od grudnia 2015 r. Agencją kierował Mateusz Mroz, najpierw jako p.o prezes, a od 9 maja 2017 r. jako prezes powołany na trzyletnią kadencję przez ówczesną premier Beatę Szydło.