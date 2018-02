Jakubiak: Jeżeli nie będziemy walczyć o prawdę historyczną, to nie zasługujemy na Polskę

– To wszystko zaczyna śmiesznie wyglądać. Skoro wszyscy zaczynają o tym mówić, to jednak problem był. Zaczyna mi się to o tyle podobać, bo widzę, że o Polsce zaczyna się mówić dobrze. Nie dość, że Polska walczyła to jeszcze nigdy się nie poddała – powiedział Jakubiak. Według polityka, Izrael w swojej narracji jest bardzo arogancki.

Poseł podkreślił jak ważne jest, aby Polska zaczęła budować własną narrację dotyczącą II wojny światowej oraz narodu polskiego jako największej ofiary tej wojny. – Gdybym miesiąc temu powiedział w telewizji „Żydzi to – Żydzi tamto” okrzyknięto by mnie antysemitą, a dzisiaj wszyscy mówią „Żydzi mają takie i takie interesy”. To są absurdy, z którymi trzeba walczyć. My musimy budować własną narrację. Gdyby Amerykanie mieli taką historię jak Polska – niczego innego świat by nie oglądał. My niestety jesteśmy biednym narodem, ale pracującym – zaznaczył.

Jak według Marka Jakubiaka powinna wyglądać budowa polskiej narracji? – Krótkie zwięzłe filmiki na temat naszej historii w różnych językach powinny iść w świat. One muszą być przekazywane dalej. Wszyscy myślą, że na temat II wojny światowej mają wszystko w głowie poukładane. Tylko w ich głowach nie ma Polski. To może być wielkie okrycie w historii świata. Jeżeli nie będziemy walczyć o naszą godność i pamięć historyczną to nie zasługujemy na Polskę – podkreślił polityk na antenie Telewizji Republika.