Michelle Obama przyleci do Polski. Wygłosi przemówienie w Poznaniu

Jak podało Radio Zet, "Obama będzie top speakerem na konferencji Impact, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 15-16 maja. Będzie to pierwsza wizyta byłej pierwszej damy USA w Polsce, i o tyle wyjątkowa, że nie będzie połączona z żadną inną".

Podczas Impact’24 głos zabiorą także m.in. znawca tematyki AI Kenneth Cukier (zastępca redaktora naczelnego "The Economist"), światowej sławy psychoterapeutka Esther Perel, strateg geopolityczny Peter Zeihan, znany politolog Ivan Krastev, ekspert ds. produktywności Chris Bailey, była premier Finlandii Sanna Marin oraz aktor i reżyser Jesse Einsenberg.

Obama zawalczy o prezydenturę?

Na początku roku amerykańskie media zaczęły spekulować, że żona Baracka Obamy stanie do jesiennego wyścigu o fotel prezydenta USA. "Plany są takie, aby Michelle została kandydatką Demokratów na prezydenta. Obamowie naciskają teraz, by zmusić Joego do odejścia" – wskazuje "New York Post". Sondaże nie są dla Bidena optymistyczne, dodatkowo Amerykanie są zaniepokojeni jego podeszłym wiekiem i stanem zdrowia.

Sama Obama wyraziła przekonanie, że trzeba wziąć sprawy we własne ręce. "To są rzeczy, które nie dają mi spać, ponieważ nie masz nad nimi kontroli. I zastanawiasz się, gdzie w tym jesteśmy? Gdzie są nasze serca? Co się stanie w następnych wyborach? Jestem przerażona tym, co może się wydarzyć, ponieważ nasi przywódcy mają znaczenie. To, kogo wybieramy, kto mówi w naszym imieniu, kto trzyma tę zastraszającą ambonę, wpływa na nas w sposób, który czasami uważam za oczywisty" – powiedziała Jayowi Shetty'emu w jego podcaście "On Purpose".

Jeżeli scenariusz ten się spełni, Michelle Obama będzie drugą kobietą, która kandydowała na urząd prezydenta USA z ramienia Partii Demokratycznej.

