Nie żyje Tomasz Komenda. Jego historią żyła cała Polska

Informację o śmierci Tomasz Komendy podał w środę dziennikarz "Uwagi!" i "Superwizjera" TVN Grzegorz Głuszak, który od lat zajmował się jego sprawą i spisał jego wspomnienia, które zostały opublikowane w książce "25 lat niewinności. Historia Tomasza Komendy". Potwierdzili ją w rozmowie z Onetem bliscy mężczyzny.

Głuszak przekazał na antenie TVN24, że Komenda przegrał walkę z chorobą. Przyznał, że kiedy ten usłyszał diagnozę, zamknął się w sobie. – Straciłem z nim kontakt, ale to szanowałem. Nie zdążyłem się z nim pożegnać – powiedział.

Tomasz Komenda nie żyje. Zmagał się z rakiem

Tomasz Komenda zmagał się z nowotworem płuc, o czym sam poinformował w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

– Leczę się, jestem na chemii, włosy już mi odrosły. Żyję, z tym że był rak, teraz nie ma, ale nie wiadomo, czy znowu nie wróci. Do operacji się nie nadawał. Ciężko mam. Ciekawe, kiedy zrzucę w końcu ten krzyż, już należałoby mi się trochę spokoju – mówił latem ubiegłego roku.

Była to jego ostatnia wypowiedź dla mediów.

18 lat za niewinność. Sprawa Tomasza Komendy

Tomasz Komenda został aresztowany w 2000 roku, trzy lata później sąd skazał go na 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Nie pomogła też apelacja, którą mężczyzna przegrał w 2004 roku. Na przełomie 2017 i 2018 roku, w wyniku zdobycia nowych dowodów, prokuratura i policja ustaliły, że mężczyzna jest niewinny. Właśnie w związku z otrzymaniem nowych dowodów, prokuratura skierowała do sądu wniosek o wznowienie sprawy i zwolnienie go z odbywania kary więzienia. Według prokuratury, mężczyzna nie dopuścił się zarzucanych mu czynów. Komenda opuścił zakład karny w połowie marca 2018 r.

W maju 2018 r. Sąd Najwyższy uniewinnił Tomasza Komendę. Decyzja Sądu Najwyższego oznaczała uchylenie wcześniejszego prawomocnego wyroku 25 lat więzienia za zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Trzy lata później sąd przyznał mężczyźnie blisko 13 mln złotych odszkodowania za lata niesłusznie spędzone w zakładzie karnym.

Na podstawie historii Komendy powstał film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" w reżyserii Jana Holoubka, który wszedł na ekrany kin w 2020 roku.

