Izraelski minister: To zaszczyt, że Polska odwołała moją wizytę

Bennett miał przyjechać do Polski w środę. Zapowiadał, że będzie mówił o udziale Polaków w Holokauście. Wizyta była planowana w związku z aferą wokół nowelizacji ustawy o IPN. We wtorek poinformowano, że izraelski minister jednak do Polski nie przyjedzie.

Polityk skomentował sprawę na Facebooku. "Polski rząd odwołał moją planowaną wizytę, ponieważ wspomniałem o polskiej odpowiedzialności za zamordowanie około 200 tysięcy Żydów w czasie Holokaustu. Jestem zaszczycony. To zaszczyt dla mnie i całego Izraela" – napisał Bennett.

W środę prezydent Andrzej Duda ma ogłosić swoją decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o IPN wprowadzającej kary dla tych, którzy wbrew faktom przypisują Polsce i Polakom odpowiedzialność za niemieckie zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej. Ustawa ma też umożliwić karanie za kłamliwe sformułowanie "polskie obozy".

