Wielki powrót Giertycha do polityki? "Fakt": Ma być konserwatywnym skrzydłem PO

Dziennik powołuje się na rozmowy z politykami Platformy Obywatelskiej, z których wynika, że rozmowy z Giertychem na temat jego powrotu do polityki prowadzi Grzegorz Schetyna. – Grzegorz rozmawia z Romanem, są już umówieni. To ma być jego nowe „skrzydło konserwatywne” Platformy – mówi "Faktowi" "ważny polityk" PO.

Według innego rozmówcy tabloidu, powrót Giertycha do polityki jest już przesądzony. Przesądzone ma być również to, że odbędzie się on właśnie przez Platformę Obywatelską. "Jeszcze inny dodaje, że słyszał, iż przesądzony jest start Giertycha z list PO i to, że cała akcja z wyrzucaniem „konserwatystów” była na rękę Schetynie" – czytamy w "Fakcie".

Pytany o te doniesienia Roman Giertych, odparł: "Kto wie, co będzie w przyszłości".

Przypomnijmy, że w przeszłości Roman Giertych był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej oraz Ligi Polskich Rodzin. W latach 2006-2007 był wicepremierem i ministrem edukacji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. W roku 2007 bezskutecznie ubiegał się o mandat poselski. Potem próbował wrócić do polityki w 2015 roku, kiedy jako niezależny kandydat startował w wyborach do Senatu. Przegrał jednak z Konstantym Radziwiłłem.