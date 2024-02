Horała skierował do Laska "specjalne zaproszenie". "W czyszczeniu zbroi też pomożemy"

W środę w Sejmie odbyło się posiedzenie zespołu parlamentarnego "Tak dla rozwoju. CPK – Atom – Porty".

Na spotkaniu nie zjawił się pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek.

Horała do Laska: Proszę się nie bać

Marcin Horała odczytał otrzymany kilka godzin wcześniej list, w którym Maciej Lasek tłumaczy swoją nieobecność toczącym się audytem ws. CPK. Jak poinformował, zakończenie obecnego audytu powinno zakończyć się w kwietniu, a kolejnego – w lipcu lub sierpniu.

Horała zwrócił się do Laska w nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych. "Pan Maciej Lasek nie pojawił się na posiedzeniu zespołu parlamentarnego »Tak dla Rozwoju. CPK – Atom – Port«, aby przedstawić bieżący stan prac nad programem. Nie przysłał zastępcy, tylko pismo, w którym stwierdza, że nie ma nic do powiedzenia przed zakończeniem audytu. Kieruję więc do Pana Ministra specjalne zaproszenie" – wyjaśnił we wpisie poseł PiS.

– Panie pełnomocniku, moja prośba osobista. Proszę się nie obawiać, proszę przyjść, proszę zobaczyć, przemili panowie posłowie, przemiłe panie posłanki, pani Paulina Matysiak, która muchy by nie skrzywdziła, a co dopiero ministra Laska – mówił na nagraniu Horała.

– Proszę się nie bać, naprawdę, i udzielić informacji, bo to nie jest kwestia nas, tylko obywateli, wyborców, którzy też prawo do takiej informacji mają. A jakby trzeba było pomóc w czyszczeniu zbroi, to też pomożemy – stwierdził były pełnomocnik rządu ds. CPK.

CPK tematem Rady Gabinetowej

Podczas ubiegłotygodniowej Rady Gabinetowej premier Donald Tusk zadeklarował, że jego gabinet chce "rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, lotniczej i kolejowej". Jednak rząd nadal nie wydał jednoznacznego oficjalnego komunikatu, że ma zamiar kontynuować inwestycję. Głosy, które do tej pory płynęły z obozu władzy, były sprzeczne.

Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że dla niego "sprawą najważniejszą" jest, by takie projekty jak CPK były realizowane. Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko kwestia rozwoju infrastruktury oraz lotnictwa komercyjnego i przemysłowego, ale także sprawa bezpieczeństwa. CPK stanowiłby bowiem dogodny i przystosowany punkt przerzutowy wojsk i sprzętu NATO w razie ataku na Polskę od wschodu.

