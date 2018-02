Dziennikarze i historycy piszą list do Piotra Jeglińskiego. Pytają go o związki z ludźmi służb

Wielce Szanowny Panie,

My niżej podpisani, którzy Panu zaufali i uznali za ikonę oporu przeciwko komunizmowi w dekadzie lat 70. i 80., czując się w obowiązku wobec własnego sumienia i czytelników postanowiliśmy zwrócić się do Pana z listem otwartym.

Traktując „Editions Spotkania” za oficynę posiadającą szczególną renomę i wyjątkową pozycję na emigracyjnym i krajowym rynku wydawniczym ze względu na wieloletnie odkrywanie zbrodniczej działalności ludzi systemu komunistycznego, pragniemy wyrazić swoje daleko idące zaniepokojenie ujawnionymi w ostatnim czasie informacjami na temat podjęcia przez Pana współpracy gospodarczej z wysokimi rangą funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa oraz ich agentami.

Z opublikowanych w Internecie dokumentów wynika jednoznacznie, że zaledwie dwa miesiące po obaleniu Rządu premiera Jana Olszewskiego i realizacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych RP - Antoniego Macierewicza uchwały lustracyjnej Sejmu RP z 28 maja 1992 r., w dniu 6 sierpnia 1992 r. razem z płk. Aleksandrem Makowskim, Rudolfem Skowrońskim i Leonardem Praśniewskim aktem notarialnym powołał Pan spółkę prawa handlowego działającą pod firmą „HIT-MARKET” Sp. z o.o.

Aleksander Makowski to negatywnie zweryfikowany w 1990 r. były oficer Departamentu I MSW (wywiadu cywilnego), o szczególnych zasługach w zwalczaniu niepodległościowych inicjatyw Polaków w kraju i na emigracji. W momencie tworzenia wspólnie z Panem firmy „HIT-MARKET”, Makowski współpracował z UOP. Z kolei Rudolf Skowroński to znany prowokator i tajny współpracownik SB o pseudonimach „Tomek” i „Setti”. Od kilku lat jest bezskutecznie poszukiwany przez organy ścigania w związku z licznymi malwersacjami finansowymi (obecnie uznany jest za zaginionego). Natomiast Leonard Praśniewski, w 1990 r. założyciel nomenklaturowego banku działającego pod nazwą „Leonard” w podwarszawskiej Zielonce, to osoba zarejestrowana jako wieloletni tajny współpracownik SB o ps. „Lolek”. W późniejszym okresie funkcjonowania spółki „HIT MARKET” Sp. z o.o. (po zmianie nazwy „IC MARKET”) we władzach tego podmiotu tolerował Pan także mjr. Dariusza Gawrońskiego, byłego oficera pionu nielegalnego wywiadu cywilnego PRL.

Wszystkie wymienione powyżej osoby oraz ich powiązania z aparatem bezpieczeństwa PRL zostały precyzyjnie opisane i udokumentowane przez nas w książkach wydawanych za Pana namową w „Editions Spotkania”. Jednak nigdy nie wyjawił Pan przed nami swoich znajomości i biznesowych relacji z ludźmi tajnych służb PRL.

Nasze szczególne zaniepokojenie budzi także koincydencja pewnych zdarzeń mająca miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Relacje gospodarcze z ludźmi dawnej bezpieki w ramach spółki „HIT-MARKET” rozpoczął Pan i następnie kontynuował podczas prac wydawniczych nad książkami „Konfidenci są wśród nas” Michała Grockiego (Tomasza Tywonka) oraz „Lewy czerwcowy” Piotra Semki i Jacka Kurskiego. Obie pozycje książkowe ukazały się w 1993 r. i od samego początku stanowiły punkt odniesienia dla obozu niepodległościowego, domagającego się dekomunizacji, lustracji i budowy „Nowego Państwa”. To właśnie m. in. za opinie wyrażane na kartach wydanych przez Pana książek, liderzy prawicowych ugrupowań poddani zostali jawnym i konfidencjonalnym represjom ze strony prokuratury i tajnych służb (zwłaszcza Zespołu Inspekcyjno-Operacyjnego MSW kierowanego przez płk. Jana Lesiaka).

Czując się przez Pana oszukani (świadomie pomijamy w naszym liście kwestię Pańskiej nieuczciwości biznesowej wobec autorów publikujących w „Editions Spotkania” polegającej na nierespektowaniu przez Pana zawartych z nami umów i unikaniu rozliczeń z tytułu sprzedaży książek), w związku z ujawnionymi w Internecie i mediach faktami zwracamy się do Pana z apelem o publiczne wyjaśnienie wszystkich okoliczności swojej biznesowej współpracy z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa PRL.



dr hab. Sławomir Cenckiewicz

dr Witold Bagieński

Piotr Woyciechowski

autorzy książki „Konfidenci – Archiwa ujawniają prawdę”

Piotr Nisztor

Wojciech Dudziński

autorzy książki „Nietykalni”

Maciej Marosz

autor książki „Resortowe togi”

Cezary Gmyz

autor książki „Co nam Gmyz zgotował? Przepisy ze szczyptą”....