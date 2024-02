Wielki powrót Kwiatkowskiego. Właśnie ogłosił decyzję

Swoją decyzję o dołączeniu do klubu Koalicji Obywatelskiej w Senacie Krzysztof Kwiatkowski przekazał podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Krzysztof Kwiatkowski dołącza do klubu KO w Senacie

– Przez ostatnie 5 lat byłem senatorem niezależnym i bezpartyjnym, wiecie państwo, że starałem się ten czas wykorzystać najlepiej jak potrafiłem do pracy na rzecz obywateli […]. Dziś wyzwania, które stoją przed Polską są inne, sytuacja geopolityczna wokół naszego kraju się zmieniła – mówił w Senacie polityk.

Kwiatkowski podkreślił, że dla każdego odpowiedzialnego polityka te kwestie muszą mieć znaczenie kluczowe przy wyborach, których dokonuje. – To jednoznaczna potrzeba do działania w większej zbiorowości, dlatego podjąłem decyzję o przystąpieniu do klubu parlamentarnego KO – poinformował senator.

"Klub KO staje się silniejszy"

Z zadowoleniem decyzję Kwiatkowskiego przyjęła obecna na konferencji marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. – To bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Nie ma drugiego tak merytorycznego i dobrze pracującego senatora. Cieszymy się, że będzie w naszym klubie – oświadczyła.

– Klub Koalicji Obywatelskiej staje się coraz silniejszy – stwierdził z kolei jego szef Zbigniew Konwiński.

Powrót do dawnego środowiska

Decyzja Krzysztofa Kwiatkowskiego o zasileniu klubu KO oznacza, że opuszcza on szeregi koła Niezależni i Samorządni, na czele którego stał. Przypomnijmy, że senator związany był z Platformą Obywatelską od 2004 roku. Rezygnację z członkostwa w partii złożył w roku 2013, kiedy został wybrany przez Sejm na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Z kolei po rezygnacji z tej funkcji w 2019 roku ubiegał się o mandat senatora z własnego komitetu wyborczego. W ubiegłorocznych wyborach był kandydatem paktu senackiego.

