Berkowicz bezlitośnie zadrwił z Tuska i Hołowni. "Proszę mi zamrozić uszka"

– Polityka to nie przemoc, polityka to troska. Ta sala to nie oktagon z MMA, ale dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam, że dość już tego, co było, zmienić ma się nie tylko partia, ale i polityka. Ona zaczęła się psuć od Sejmu i od Sejmu ma się zacząć jej naprawa. Dlatego już od dziś wiele się tu zmieni – mówił podczas pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji nowo wybrany marszałek Szymon Hołownia. Wśród zapowiedzianych wówczas zmian wymienił wyrzucenie "z hukiem" tzw. sejmowej zamrażarki. I to właśnie do tej obietnicy Hołowni nawiązał w swoim wystąpieniu z mównicy sejmowej Konrad Berkowicz. Dostało się jednak nie tylko marszałkowi Sejmu, ale również premierowi Donaldowi Tuskowi, któremu poseł wypomniał obietnice wyborcze.

Konrad Berkowicz punktuje Tuska i Hołownię

– Ja chciałem się zwrócić do pana, panie premierze, z troską o pańską kondycję. Bo ostatnio, jak pan rządził, to uciekł pan za granicę po siedmiu latach rządów. Teraz wytrzymał pan niecałe dwa miesiące. Cieszę się, że jest pan z powrotem, ale to może dlatego, że po ponad 70. dniach pańskich rządów spełnił pan ze 100 obiecanych konkretów na pierwsze 100 dni 6 konkretów. I co gorsze, z pańskiej pisemnej odpowiedzi na nasze pytanie odnośnie do kwoty wolnej od podatku jasno wynika, że nie zamierza pan w najbliższym czasie spełnić tego ważnego konkretu – mówił Berkowicz do Donalda Tuska.

Po tych słowach parlamentarzysta zwrócił się do Szymona Hołowni, przypominając zapowiedź dotyczącą zamrażarki.

– Pan z kolei obiecał na początku tej kadencji, że zlikwiduje zamrażarkę sejmową. Tymczasem, my złożyliśmy projekt, tożsamy z pańskim postulatem, panie premierze, o zwiększenie kwoty wolnej od podatku w pierwszy dzień tej kadencji i ten projekt leży już w zamrażarce prawie trzy miesiące. Także bardzo proszę otworzyć tę szeroką zamrażarkę – zaapelował.

Hołownia dostał od posła Konfederacji... uszka z grzybami. "Proszę mi zamrozić"

Po tych słowach Berkowicz sięgnął pod leżącą przy jego nogach torebkę i dodał: "A jak mimo wszystko, nie uda się poddać pod głosowanie naszego projektu, to proszę przy okazji mi zamrozić uszka z grzybami, bo w tym tempie rozmrażania będą akurat na przyszłe święta Bożego Narodzenia".

Na wręczane Hołowni uszka posłowie zareagował gromkim śmiechem. Rozbawiony wydawał się również sam marszałek, który obiecał, że oczywiście położy je obok ustawy Konfederacji, jednak "kłopot będzie taki, że się szybko rozmrożą".

twitter

– Więc nie wiem, czy nie szkoda panu tych uszek. Przyjmuję je z wdzięcznością i zobowiązuję się zaprosić Konwent Seniorów na wyserwowane uszka na naszym następnym spotkaniu. Jeżeli miąłby pan inne pomysły co do cateringu, również serdecznie zapraszam. Chętnie przyjmiemy, czym chata bogata – dodał.

– Ja rozumem, że pan wierzy w to, co teraz mówi, bo jestem posłem piąty rok, pan trzeci miesiąc, jeszcze dużo musi się pan nauczyć – podsumował Konrad Berkowicz.

Czytaj też:

Gdy przemawiał Tusk, w stronę mównicy ruszył Braun. Interweniował HołowniaCzytaj też:

Tusk do polityków PiS: Po ludzku już wam w tej chwili współczujęCzytaj też:

Sejm odrzucił projekt "Tak dla rodziny, nie dla gender”