Kaczyński: Nie zejdziemy z tej drogi. To obrona elementarnych interesów

– Chciałem Państwa zapewnić, sadzę że mam do tego prawo, że tak jak polskiej godności bronił rząd Beaty Szydło i sama pani premier, tak broni jej dzisiaj w szczególnie trudnej sytuacji rząd Mateusza Morawieckiego. To jest obrona godności, prawa do obrony godności, ale jest to także obrona naszych elementarnych interesów, naszej szansy na lepszą przyszłość Polski. Nie zejdziemy z tej drogi – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński na gali "Gazety Polskiej".

Jarosław Kaczyński przypomniał, że rola jego śp. brata była często niedoceniana i to nie tylko przez politycznych przeciwników. – Trzeba pamiętać, że ten łańcuch dobrej woli nie mógłby się zacząć, gdyby nie Lech Kaczyński. Bez jego zaangażowania w Wolne Związki Zawodowe, później w ruch sierpniowy, organizowanie Solidarności, po wyjściu z internowania w podziemie, współpracę z Lechem Wałęsą...gdyby nie to, że w końcu został pierwszym zastępcą przewodniczącego Związku nie byłoby zmiany w Tygodniku Solidarność, nie udałoby się wokół niego skupić wielu ludzi, którzy widzieli, że to po Okrągłym Stole nie jest tym, na co liczyliśmy; nie było Porozumienia Centrum, nie byłoby pierwszej zmiany kursu w Polsce, czyli rządu Jana Olszewskiego – wspominał.