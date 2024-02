TVP zrywa z wieloletnią tradycją. Powodem możliwe "niewygodne pytania"?

Wiosną w TVN pojawi się aż pięć nowych propozycji oraz odświeżony "Mam talent!". Z kolei Polsat stawia na "znane i lubiane" programy i nie planuje żadnych nowości wśród formatów rozrywkowych. Za nami już konferencje ramówkowe komercyjnych stacji. Okazuje się, że TVP nie zamierza w tym roku organizować takiego wydarzenia. To zaskakujące, ponieważ prezentacja nowych programów i gwiazd stacji stała się już niemal tradycją.

Nie będzie konferencji ramówkowej TVP. Podano powód

W wiosennej ramówce Telewizji Polskiej zobaczymy m.in. "Sanatorium miłości", "The Voice Kids" czy nowy serial "Matylda" z Marią Kowalską w roli głównej. Okazuje się jednak, że stare i nowe gwiazdy kultowych formatów telewizji publicznej nie będą miały okazji, tak jak wcześniej, promować ich podczas uroczystej konferencji ramówkowej. Nie odbędą się też rozmowy z mediami na tzw. ściankach.

– Konferencji z dziennikarzami nie będzie. Z jednej strony chodzi o oszczędności. Z drugiej, o niezadawanie niewygodnych pytań. Ludzie odpowiedzialni za ramówkę, wolą mailem wysłać jej szczegóły, bez jakichkolwiek konfrontacji – przekazał nieoficjalne informator serwisu Plotek.pl z TVP.

Jak zaznacza źródło serwisu, wszyscy mają nadzieję, że to jedynie przejściowa sytuacja.

– Mamy zapowiedziane, że jak nowa władza TVP zostanie wpisana do KRS to wszystko wróci do normy. Pożyjemy, zobaczymy – zdradza Plotkowi.

Zmiany w mediach publicznych. Nie wszystkich zwolniono

Po zmianach które zaszły w Telewizji Polskiej, większość dziennikarzy, do których widzowie TVP przyzwyczaili się przez ostatnie lata, nie pojawia się już na antenach. Niemal każdego dnia, media donoszą o kolejnych powrotach do mediów publicznych znanych nazwisk, które pożegnały się ze nimi za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany sięgają również formatów rozrywkowych. W związku z różnymi ruchami nowych władz Telewizji Polskiej, widzowie nie są do końca pewni, kogo zobaczą w najbliższym czasie w swoich ulubionych programach, serialach i teleturniejach.

W TVP, mimo licznych zwolnień, pozostały jeszcze twarze znane z poprzednich lat. Niedawno informowaliśmy o tym że Przemysław Babiarz nie straci programu "Va banque", niezachwiana pozostaje też jego rola w redakcjach sportowych Telewizji Polskiej. W marcu na antenę wrócą również prowadzony przez Tadeusza Sznuka "Jeden z dziesięciu" oraz "Koło fortuny", które nadal mają prowadzić Izabela Krzan i Norbi.

Zakończono także kręcenie 28. sezonu teleturnieju "Postaw na milion". Okazuje się, że w programie, który już wiosną wróci na antenę TVP2, nie wprowadzono zmian dotyczących pasma ani prowadzącego. Pozostanie nim Łukasz Nowicki, który prowadzi show od pierwszego odcinka.

Wszystko wskazuje na to, że fani reality-show "Rolnik szuka żony" również mogą oddychać spokojnie. Jak nieoficjalnie dowiedział się serwis Wirtualne Media, Telewizja Polska planuje w tym roku pokazać 11. edycję programu z Martą Manowską w roli prowadzącej.

Nowa edycja "The Voice Kids" z Idą Nowakowską w roli prowadzącej będzie miała swoją premierę już w sobotę 24 lutego.

