Szefowa Komisji Europejskiej i premier Belgii w Polsce. Trwa spotkanie z Tuskiem

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała przed południem, że w KPRM trwa spotkanie szefa rządu Donalda Tuska z premierem Belgii Alexandrem De Croo oraz przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

twitter

Tusk zamieścił na platformie X wpis, w którym przekazał, że tematem prowadzonych w Warszawie rozmów będzie rolnictwo, bezpieczeństwo, Krajowy Plan Odbudowy i partnerstwo w Europie.

twitter

Premier mówił na konferencji prasowej w czwartek, że jednym z tematów spotkania z von der Leyen będą kwestie związane z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Zapowiedział również, że w czasie oświadczeń dla mediów publicznie odniesie się m.in. do potrzeby korekty polityki europejskiej, jeśli chodzi o sytuację na granicy z Ukrainą, gdzie protestują rolnicy.

KPO dla Polski zostanie odblokowany? Zapowiedź Tuska

Z kolei podczas debaty nad wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara Tusk poinformował, że wizyta przewodniczącej KE ma również związek z kwestiami dotyczącymi odblokowania środków dla Polski.

– Wszystko na to wskazuje, że jutro dowiemy się, iż wreszcie, po latach zwłoki i po tygodniach niezwykle intensywnej pracy – głównie pana ministra Bodnara – usłyszymy z ust przedstawicieli instytucji europejskich, że Polska ma wreszcie odblokowane środki z KPO – mówił Tusk w czwartek w Sejmie.

– Panie ministrze, najniższe ukłony. To pana wielka praca, wbrew wszystkim okolicznościom – powiedział premier, zwracając się do Bodnara.

Według Tuska "to minister Bodnar ze swoim zespołem wykonał gigantyczną część pracy, żeby Polska mogła – także w wymiarze finansowym, ale nie to jest najważniejsze – wrócić do rodziny państw, gdzie prawo i porządek, prawo i sprawiedliwość naprawdę coś znaczą, a nie są tylko szyderczą nazwą partii onegdaj rządzącej".