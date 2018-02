Szydło: Stajemy się coraz bardziej niezależnym państwem, które buduje swoją pozycję na świecie

Beata Szydło stwierdziła, że strona izraelska podnosi niesłuszne zarzuty, jakoby nie było konsultacji ws. nowelizacji ustawy o IPN. Jak dodała, w 2016 roku pojawiały się sugestie, które zostały przełożone na poprawki, a zastrzeżenia ze strony izraelskiej zostały w tych poprawkach ujęte – Uważam, że ta ustawa jest dobra i potrzebna dla Polski. Prezydent podjął słuszną decyzję, ale ponieważ są wątpliwości, to skierował ją do TK i to jest dobre rozwiązanie – mówiła.

– Bardzo dużo ról jest mi przypisywanych, bardzo się cieszę, że doceniono moją pracę, skoro dyskutuje się, co powinnam robić. Koncentruję się na kwestiach społecznych. (…) Jestem w rządzie, więc chcę, byśmy wszyscy w rządzie zrealizowali program, który realizujemy od dwóch lat. Dlatego zdecydowałam się zostać w rządzie, wspierać Mateusza Morawieckiego, który ma zadanie niełatwe ze względu na te działania z zewnątrz – powiedziała wicepremier.

Szydło zwróciła też uwagę, że żadna z reform i zmian nie przekraczały norm prawnych. – Żadna z tych kwestii podnoszonych przeciwko Polsce nie miała uzasadnienia. KE próbuje teraz znaleźć sposób, aby wycofać się ze swoich zarzutów. Zmiany nie przekroczyły żadnych norm prawnych. Racja jest po stronie Polski i naszym obowiązkiem jest tej racji bronić. Myślę, że polscy obywatele zdają sobie z tego sprawę, że rozwija się gospodarka, że ludziom się lepiej żyje, że można tyle zrobić,co pokazuje, że przy mądrym rządzeniu da się zrobić bardzo wiele – wyjaśniła.