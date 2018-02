Wiceburmistrz Jerozolimy: Przenieść Marsz Żywych do Izraela, odwołać wycieczki do Polski

Jak informuje Jerusalem Post, Antebi chce, aby władze Izraela przestały dotować szkolne wycieczki do Polski. Co roku ok. 40.000 uczniów z Izraela bierze udział w takich wyprawach, co pochłania olbrzymie fundusze. Jej zdaniem te pieniądze zamiast trafiać do polskiego przemysłu turystycznego, tylko powinny zostać przeznaczone na pomoc ocalałym z holokaustu.

„Przenieśmy Marsz Żywych do Jerozolimy, stolicy Izraela, centrum Żydów, które symbolizuje odkupienie po holokauście” – napisała.

Jej zdaniem Marsz Żywych, już po ewentualnym przeniesieniu, mógłby odbywać się w Dniu Pamięci o Holokauście. Jej zdaniem w manifestacji mogłyby brać dziesiątki tysięcy uczniów i studentów z całego kraju, co – jak ujęła – napędziłoby przemysł w Jerozolimie.

Stanowisko Antebi jest pokłosiem podpisania przez prezydenta Dudę ustawy o IPN. Wcześniej nowe prawo polskie zostało skrytykowane przez władze Ukrainy. Rada Najwyższa Ukrainy (ukraiński parlament - red.) przyjęła oświadczenie, w którym potępiła nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Ukraińscy deputowani wezwali prezydenta Andrzeja Dudę do jej zawetowania.