Żaryn: Niepodpisanie nowelizacji ustawy o IPN dałoby asumpt do ataków na stronę polską

– Decyzja jak najbardziej słuszna i pozytywna. Moja wyobraźnie nie sięgała innej koncepcji rozwiązania tej rzeczywistości. Niepodpisanie tej nowelizacji dałoby asumpt do ataków na stronę polską pod hasłem "Polacy przyznali się do udziału w Holokauście" i musielibyśmy z dużo gorszej pozycji wielbłąda tłumaczyć się z rzeczywistości, która nie istniała – powiedział prof. Jan Żaryn, historyk i senator PiS w rozmowie z red. naczelnym "Do Rzeczy" Pawłem Lisickim w radiowej Trójce.