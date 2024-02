Ukraina stawia Polsce ultimatum. Mamy miesiąc

Na polsko-ukraińskiej granicy trwa protest rolników. Polscy hodowcy domagają się zablokowania napływu towarów rolnych z Ukrainy, a także wycofania się UE z zapisów tzw. Zielonego Ładu. Blokowanie tranzytu produktów ukraińskich skrytykował wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski. Teraz do sprawy odniósł się też premier Ukrainy Denys Szmyhal. Stało się to przy okazji jego wizyty na granicy, gdzie przybył, aby omówić z polskim rządem kwestię protestów. Ze strony Polski nikt jednak nie przybył.

Premier Ukrainy zwrócił się do Polaków: Nie sprzedajemy zboża na polskim rynku

– Dziś publicznie zwracamy się do naszych polskich kolegów, do polskich rolników, do wszystkich Polaków – zaczął szef ukraińskiego rządu. Dalej podkreślił, że w ciągu ostatnich pięciu miesięcy Ukraina nie sprzedaje swojego zboża na polskim rynku. – Zero. W ogóle. Ukraina nie sprzedaje swojej kukurydzy, ziaren słonecznika i rzepaku na polskim rynku – dodał.

Szmyhal tłumaczył, że przez Polskę odbywa się wyłącznie tranzyt. Z podanych przez niego informacji wynika, że obecnie przez polską granicę przechodzi 5 proc. ukraińskiego eksportu rolnego.

Premier Ukrainy zaprezentował ponadto 5-punktowy plan, mający doprowadzić do odblokowania granicy. Zakłada on m.in. powołanie trójstronnego sztabu składającego się z Polski, Ukrainy i Komisji Europejskiej. Na jego czele mieliby stanąć szefowie resortów rolnictwa obu krajów i przedstawiciel KE. W prace sztabu mieliby włączyć się przedstawiciele organizacji rolniczych z Polski i Ukrainy.

Ultimatum Denysa Szmyhala

Oświadczenie Szmyhala nie było jednak tylko pojednawcze. Pojawiło się w nim również ultimatum. Ukraiński premier zagroził, że jeśli sprawa odblokowania granicy nie zostanie rozwiązana do 28 marca, jego kraj może zastosować środki odwetowe na przejściach granicznych.

O tym, że premier Ukrainy uda się na granicę z Polską poinformował w piątek prezydent Zełenski. To, czy na tym spotkaniu pojawią się ich polscy odpowiednicy, to już ich osobista decyzja – powiedział Zełenski podczas konferencji prasowej we Lwowie, gdzie spotkał się z piątek z premier Danii.

– Nasz premier wraz z ministrami zajmującymi się eksportem, importem, handlem logistyką i infrastrukturą oraz przedstawiciele środowisk rolno-przemysłowych i szefowie służb granicznych będą dziś na granicy z Polską – wskazał.

Czytaj też:

Rolnicy blokują granicę z Ukrainą. Morawiecki o decyzji Tuska: Brutalny pokaz siłyCzytaj też:

Solidarność czynnie wesprze rolników. "Będziemy protestować do skutku"Czytaj też:

Stanica Dorohusk. Wywiad z Rafałem Meklerem