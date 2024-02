Rewolucja w Polska Press. Zarząd odwołany

Rada nadzorcza Polska Press odwołała zarząd spółki: prezesa Stanisława Bortkiewicza oraz członków Dorotę Kanię (pełniła również funkcję redaktora naczelnego), Łukasza Gresztę i Miłosza Szulca – podała Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła bliskie Polska Press.

Jak przekazała PAP, biuro prasowe Polska Press poinformowało mailowo pracowników w piątek wieczorem, że rada nadzorcza Polska Press podjęła 23 lutego uchwały o odwołaniu zarządu spółki.

Do pełnienia obowiązków prezesa spółki oddelegowana została sekretarz rady nadzorczej Magdalena Skowyrska. Polska Press to jedna z największych spółek medialno-technologicznych w Polsce i zarazem największy wydawca mediów regionalnych w naszym kraju. Do grupy należą m.in. 22 dzienniki regionalne.

Orlen otrzymał dwie oferty sprzedaży Polski Press

Orlen otrzymał dwie niezobowiązujące oferty na zakup Polski Press, ale nadal prowadzi analizy i nie podjął jeszcze decyzji o sprzedaży tej spółki – poinformował p.o. prezesa koncernu Witold Literacki. – Jest trochę za wcześnie, żeby mówić o przyszłości Polska Press, prowadzimy analizy w zakresie ekonomiki i opłacalności działania tej spółki – powiedział podczas telekonferencji. I przyznał jednocześnie, że na rynku jest zainteresowanie przejęciem spółki. – Faktycznie do spółki wpłynęły dwie oferty, ale nie mają one charakteru wiążącego, są raczej potwierdzeniem tego zainteresowania. Żadna decyzja w sprawie sprzedaży jeszcze nie zapadła – dodał p.o. prezesa.

W ostatnim czasie portal branżowy Press.pl informował, że grupa ZPR Media, do której należą m.in. "Super Express", Radio Eska i Radio Plus, złożyła ofertę kupna grupy Polska Press. Zainteresowana jej zakupem miała być również Wirtualna Polska.

Jak ustaliła "Gazeta Wyborcza", nowe władze Orlenu przed podjęciem ostatecznej decyzji o ewentualnej sprzedaży spółki Polska Press chcą dokładnie zbadać jej sytuację finansową.

Czytaj też:

Nagły zwrot ws. Polska Press. Obajtek reaguje