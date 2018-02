Czarnecki odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Wcześniej doszło do zamieszania w sprawie sposobu głosowania nad odwołaniem Ryszarda Czarneckiego. Służby PE rozesłały maila do wszystkich eurodeputowanych precyzując, jakie przepisy będą zastosowane podczas głosowania. Poinformowano, że głosy wstrzymujących się nie będą się liczyć czyli, że konieczne do odwołania Czarneckiego 2/3 będą liczone tylko od głosów "za" lub "przeciw".

Sprawa sposobu głosowania w przypadku Czarneckiego jest precedensowa. Nigdy nie głosowano nad odwołaniem wiceprzewodniczącego.

Spór z Różą Thun

Sprawa ma związek z wypowiedzą Czarneckiego dla portalu Niezależna. W wywiadzie udzielonym serwisowi polityk porównał Różę Thun do szmalcownika. Była to reakcja Czarneckiego na słowa europosłanki PO, która w niemieckiej telewizji mówiła o dyktaturze w Polsce.

Na początku stycznia szefowie frakcji w europarlamencie napisali list do szefa PE Antonio Tajaniego, domagając się odwołania Czarneckiego z funkcji wiceprzewodniczącego za nazwanie Thun szmalcownikiem. Sprawa trafiła również do sądu. Pozew złożyła europosłanka PO.

