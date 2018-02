Schetyna rozmawiał z ambasadorem USA. "Zgłosimy nowelizację ustawy o IPN"

– Nie mam dla państwa dobrych informacji, jeśli chodzi o moje spotkanie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Ta sytuacja, której potwierdzeniem jest oświadczenie sekretarza stanu, który w bardzo ostry sposób ocenia sytuację w Polsce i to, co zdarzyło się w związku z podpisaniem ustawy o IPN. To wywołuje zdumienie naszych najlepszych, najważniejszych sojuszników, zdumienie także polityków amerykańskich – mówił polityk podczas konferencji prasowej.

Schetyna stwierdził, że to Amerykanie „sugerowali szerokie konsultacje, wynikające ze skutków, do których może doprowadzić wprowadzenie tej ustawy”

– Niestety tak się nie stało, ustawa została podpisana, a poprawki zostały odrzucone” – mówił.

Schetyna zapowiedział, że jego partia zgłosi nowelizację głośnej ustawy.

– Nie zostawimy tej ustawy i konsekwencji, które z niej będą wypływać. Zgłosimy nowelizację tej ustawy w najbardziej krytycznych punktach, które budują fatalny obraz polskiej polityki historycznej i tego wszystkiego, co zdarzyło się w polskim parlamencie w związku z tą ustawą, a został sankcjonowane przez prezydenta. Będziemy konsultować te poprawki, cały projekt nowelizacyjny z polskimi instytucjami kultury, na pewno z Żydowskim Instytutem Historycznym, z Muzeum POLIN, także z Polską Akademią Nauk. To jest ważne, żebyśmy mieli bardzo precyzyjnie przygotowane te przepisy – zapewniał Schetyna.

