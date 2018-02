Gawłowski: Zrzekłem się immunitetu i chcę się bronić przed sądem

Gawłowski jest Sekretarzem Generalnym Platformy Obywatelskiej i posłem PO. 21 grudnia o godzinie 6 rano agenci CBA i prokurator weszli do mieszkania polityka, jak podaje prokuratura, miało to związek z podejrzeniem przyjęcia przez posła łapówek o wartości co najmniej 200 tysięcy złotych w czasie, kiedy pełnił funkcję wiceministra środowiska w rządach PO-PSL. Śledczy zamierzają postawić politykowi pięć zarzutów, z czego trzy o charakterze korupcyjnym.

"Nie wierzę w prokuraturę PiS"

Pod koniec stycznia, polityk PO Stanisław Gawłowski wysłał do Kancelarii Sejmu pismo, w którym wyraża zgodę na odebranie mu immunitetu. W ten sposób prokuratura będzie mogła przedstawić Gawłowskiemu zarzuty.

– Zrzekłem się immunitetu i chcę się bronić przed sądem. Nie mam wiary w PiS-owską prokuraturę od początku do końca – mówił dzisiaj Gawłowski.

Sprawa pozbawienia immunitetu posła Gawłowskiego zostało przesunięte na następne posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, a tymczasem PO złożyła wczoraj do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa przez prokuratorów, którzy sformułowali wniosek ws. Gawłowskiego. – Chcemy zwrócić uwagę na działania politycznej prokuratury kierowanej przez Zbigniewa Ziobro – mówił w Sejmie Sławomir Neumann, przewodniczący klubu PO.

