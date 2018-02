Pieczyński: Dlaczego Ukraińcy protestują przeciw ustawie o IPN

Nowelizacja ustawy o IPN penalizuje zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950. Zdaniem Ukraińców obejmuje to działalność analogiczną do działalności prowadzonej przez Piłsudskiego przed pierwszą wojną światową. To z lektury jego wspomnień ukraińscy nacjonaliści uczyli się stosowania terroryzmu przeciw zaborcy.