Szczecin: Śledztwo ws. szczepionek dotyczy 10 chorób

Szczepionki przeznaczone do utylizacji były podawane nawet noworodkom. Lekarze wiedzieli, że wstrzykują niepełnowartościowy produkt – poinformował "Dziennik Gazeta Prawna".

Wśród preparatów, które powinny zostać zniszczone, a które podano pacjentom, są m.in.: Euvax B, Engerix B, Bexsero, Clodivac, Boostrix, Typhim VI, Verorab.

– Chodzi o szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, śwince, różyczce, ospie, grypie, meningokokom, pneumokokom, rotawirusom i wściekliźnie. Wstępnie postanowienie o wszczęciu śledztwa obejmuje okres od 5 października 2017 roku do co najmniej 30 listopada 2017 roku. Niewykluczone, że to postępowanie będzie czasowo rozszerzone w zależności od ustaleń – mówi rzecznik szczecińskiej Prokuratury Regionalnej Iwona Chrobak-Farquharson.

Postępowanie zostało wszczęte na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Podstawą postępowania jest przepis Kodeksu karnego mówiący, że "kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech".