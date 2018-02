Andruszkiewicz: Schetyna powinien stracić funkcję szefa komisji spraw zagranicznych

Parlamentarzysta stwierdził, że w kontekście odwołania Czarneckiego z funkcji, stanowisko szefa sejmowej komisji spraw zagranicznych powinien stracić lider PO, Grzegorz Schetyna. Dlaczego? Według Andruszkiewicza wykorzystuje on "to stanowisko do działalności wbrew racji stanu RP".

Decyzja w sprawie odwołania Czarneckiego zapadła większością 447 głosów za przy 196 przeciw i 30 wstrzymujących się.

Ryszard Czarnecki porównał Różę Thun do szmalcownika. A to wszystko w związku z jej wystąpieniem w krytycznym wobec rządzących w Polsce filmie francusko-niemieckiej telewizji Arte i słów "jak tak dalej pójdzie nastanie dyktatura". Liderzy większości frakcji w PE zawnioskowali o dymisję Czarneckiego.