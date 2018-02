Czarnecki: Rozważam zaskarżyć procedurę głosowania do Trybunału Sprawiedliwości UE

– Profesorowie prawa międzynarodowego radzą mi, sam uważam, że jest to warte rozważenia, by procedurę głosowania zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Myślę, że tak rzeczywiście zrobię – mówił w Polskim Radiu 24 Ryszard Czarnecki, europoseł PiS i były wiceprzewodniczący PE.