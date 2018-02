Legnica: Jedna z pasażerek autobusu zażądała usunięcia z pojazdu kobiety w burce

Incydent miał miejsce we wtorkowe popołudnie w jednym z legnickich środków transportu miejskiego. Kiedy kobieta odziana w burkę wsiadła do autobusu, jedna z pasażerek miała podejść do kierowcy z żądaniem jej wyproszenia i wezwania policji. Argumentowała to tym, że czuje się zagrożona.

Oświadczenie ws. zajścia wydał legnicki MPK. Oto jego treść:

"We wtorek, 6 lutego w godzinach przedpołudniowych w autobusie linii 11 Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy doszło do przykrego incydentu. Jedna z pasażerek zażądała wyproszenia z autobusu i wezwania policji, gdyż poczuła się zagrożona obecnością innej kobiety, ubranej w burkę.

Kierownictwo i załoga Miejskiego przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Legnicy wyraża głębokie oburzenie i ubolewanie zaistniałym faktem nietolerancji. Akty ksenofobii, agresji i odrzucenia są sprzeczne z demokratycznymi wartościami wyznawanymi w naszym kraju i mieście. Komunikacja publiczna w Legnicy jest przyjazna dla każdego pasażera i obdarza szacunkiem wszystkich swych klientów. Odrzucamy wszelkie przejawy agresji i ksenofobii, naruszające swobody obywatelskie.

Wiedząc, że mieszkańcy Legnicy podzielają te przekonania, kierujemy słowa przeprosin do Pani, której dobra osobiste mogły być narażone na szwank".