Nowa decyzja Hołowni. "Oznacza zmianę całej filozofii"

Andrzej Grzegrzółka to były dziennikarz "Polska The Times", TVP i Superstacji. Dyrektorem Centrum Informacyjnego Sejmu został w październiku 2016 r. Doprowadził m.in. do powstania sejmowych profili w mediach społecznościowych oraz kanału Sejmu na platformie YouTube. – Od dłuższego czasu przebywam na zwolnieniu lekarskim. Aktualnie w pierwszej kolejności zajmuję się kwestiami zdrowotnymi – powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Grzegrzółka.

"Powołanie Biura Obsługi Medialnej w miejsce Centrum Informacyjnego Sejmu oznacza zmianę całej filozofii" – pisze dziennik "Rz".

Zmiany w strukturze organizacyjnej Kancelarii Sejmu

Dyrektorem Biura Obsługi Medialnej została Katarzyna Karpa-Świderek. Od września 2022 r. była rzecznikiem prasowym Polski 2050 Szymona Hołowni. W przeszłości odpowiadała za komunikację w organizacji WWF Polska, była także związana z TVN, TVN CNBC, TVN 24 i TVN 24 Biznes i Świat. – Chcemy, by Sejm był otwarty na obywateli i przyjazny dziennikarzom. Postawimy na dwustronną komunikację, wzmocnimy media społecznościowe. Tworzymy nowe projekty, które mają przybliżyć obywatelom prace Sejmu – mówiła Wirtualnym Mediom Karpa-Świderek.

Nowa jednostka organizacyjna w Kancelarii Sejmu działa od poniedziałku 26 lutego 2024 r. Jej powołanie ma być elementem szerszych zmian w strukturze organizacyjnej Kancelarii Sejmu. Wcześniej Biuro Analiz Sejmowych zastąpiono Biurem Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji.

Jak przekazał portal Prawo.pl, nowo powstałe Biuro Obsługi Medialnej będzie odpowiedzialne za obsługę przedstawicieli mediów, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania, przygotowywanie informacji prasowych, zarządzanie akredytacjami wraz ze Strażą Marszałkowską i tworzenie możliwie najlepszych warunków do pracy dla przedstawicieli mediów.

