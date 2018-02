"Jestem wkurzony, to strzał w kolano". Cymański o odwołaniu Czarneckiego

Cymański zwrócił, że w Brukseli są równi i równiejsi, a zasady które zastosowano wobec Czrneckiego, nie są stosowane wobec innych polityków unijnych.

– Możemy wygrzebać to, co mówili inni, więc jeżeli chcą traktować Ryszarda Czarneckiego w ten sposób, to niech się trzymają tej zasady. I każdy z tych grubych szych w europarlamencie - jeżeli coś chlapnie - w Niemczech, Hiszpanii czy gdzieś - to im też niech głowa leci, okej? – mówił poseł w radiu RMF FM.

