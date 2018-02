Jest kompromis ministra zdrowia z rezydentami. Podpisano porozumienie

Szef resortu zdrowia powiedział, że najważniejszym punktem podpisanego w czwartek porozumienia jest przyspieszenie nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2024 roku.

– Lekarze rezydenci bardzo poważnie podeszli do rozmów. Zgodziliśmy się, że wzrost nakładów na wynagrodzenia powinien skutkować zobowiązaniem do pracy w Polsce i na rzecz polskich pacjentów przynajmniej przez okres 2 lat po skończeniu specjalizacji – oświadczył Szumowski.

2 mld zł więcej w 2018 r.

Przedstawiciel rezydentów Jarosław Biliński powiedział, że już w tym roku polscy pacjenci otrzymają ponad 2 mld zł więcej, a do 2024 roku – w sumie ok. 16 mld zł więcej. – Udało nam się o 36 lat przyśpieszyć finansowanie służby zdrowia do poziomu, który gwarantuje przynajmniej minimum bezpieczeństwa – tłumaczył Biliński.

– Naszym celem docelowym jest 6,8 proc. PKB na zdrowie. Chcemy do tych naszych marzeń dojść jak najszybciej – zapowiedział.

– Dla nas to kompromis trudny, ale potrzebny. Oprócz wzrostu nakładów w porozumieniu zawarto również inne zmiany służące temu, aby zachęcać lekarzy do pozostania w Polsce. (…) Wspólnie z ministrem Szumowskim stawiamy na jakość – mówił z kolei Łukasz Jankowski.

"Dobra zmiana w ochronie zdrowia"

Jak wyjaśnił, w porozumienie zapisano, że minister zdrowia podejmie rozmowy na temat warunków pracy innych zawodów medycznych do końca 2018 roku. – Mamy nadzieję, że dobra zmiana w ochronie zdrowia stanie się faktem – oświadczył Jankowski.

Przedstawiciele rezydentów zapowiedzieli, że rozmowy z Ministerstwem Zdrowia będą kontynuowane.