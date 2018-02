"Macierewicz musi ponieść odpowiedzialność". PO przedstawia raport dot. działalności byłego szefa MON

– Ten raport kierujemy do premiera polskiego rządu, żeby zdał sobie sprawę jak wielka dewastacja miała miejsce, kierujemy go również do nowego ministra obrony narodowej. Domagamy się, żeby pan minister Błaszczak zrobił taki swoisty raport zamknięcia, czyli podsumowania działań ministra Macierewicza – mówiła Kluzik-Rostkowska.

Tomasz Siemoniak dodał, że Antoni Macierewicz przez 2 lata swojej pracy wyczyścił MON z „najlepszych dowódców, po najlepszych amerykańskich uczelniach”.

– Premier Morawiecki jeszcze kilka dni przed rekonstrukcją chwalił politykę Macierewicza – mówił.

Kluzik-Rostkowska podkreśliła, że zadaniem opozycji jest nie pozwolić, aby społeczeństwo zapomniało o dotychczasowych działaniach Antoniego Macierewicza.

– Domagaliśmy się dymisji Antoniego Macierewicza, ten cel został osiągnięty, natomiast w tej chwili nie mamy żadnej wątpliwości, że PiS stara się zrobić wszystko, żebyśmy o Antonim Macierewiczu, jako o człowieku, który zdewastował polską armię, zapomnieli. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest nie dać PiS-owi zapomnieć o tym, co Antoni Macierewicz zniszczył w polskiej armii. Przypomnę, że on w dalszym ciągu jest bardzo ważnym człowiek PiS, jest wiceszefem tej partii, jest szefem podkomisji zajmującej się katastrofą smoleńską – mówiła podczas konferencji.

