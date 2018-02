"To nowa fala Misiewiczów". Nowoczesna składa zawiadomienia ws. Obajtka

– Niedopuszczalnym jest, żeby prezes agencji rządowej, objęty tymi dwoma ustawami, pełnił funkcję w organie nadzorczym spółek, gdzie udziałowcem jest skarb państwa. Niczego nie przesądzamy, ale uważamy, że po to są służby, żeby to zbadać. Miało być inaczej, a wychodzi na to, że za czasów rządów PiS jest gorzej jeśli chodzi o nepotyzm i obsadzanie agend rządowych i spółek skarbu państwa swoimi, tzw. misiewiczami” – mówił Adam Szłapka z Nowoczesnej.

Posłowie Nowoczesnej wskazali, że w ciągu dwóch lat Obajtek wzbogacił się o milion zł, co nie znajduje pokrycia w deklarowanych dochodach.

Zdaniem posła Marka Sowy Obajtek specjalnie obniżył wartość swojego domu.

– Objęcie funkcji prezesa Orlenu przez byłego Wójta Pcimia Daniela Obajtka rzuca zupełnie światło. Dwa dni temu mówiłem o prowadzonym przez prokuraturę śledztwie w sprawie wyłudzenia, przyjęcia korzyści majątkowych jak również działania na szkodę jednej ze spółek – dodał Sowa.

Czytaj także:

Zmiana na fotelu prezesa Orlenu. Obajtek za Jasińskiego