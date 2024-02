Biegli ocenią stan Ziobry? "Nie będę miał wyjścia"

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest w trakcie terapii onkologicznej, koniecznej w związku ze zdiagnozowaniem u niego nowotworu złośliwego przełyku. Z przekazanych przez polityków Suwerennej Polski informacji wynika, że polityk ma już za sobą trzy dawki chemioterapii i radioterapię. Czeka go jeszcze operacja.

Do Sejmu trafiło kolejne zwolnienie lekarskie Zbigniewa Ziobry

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń "Newsweeka", do Kancelarii Sejmu wpłynęło właśnie kolejne zwolnienie lekarskie szefa Suwerennej Polski. Obejmuje ono następne 30 dni.

Do opinii lekarskiej i opisu stanu zdrowia, Zbigniew Ziobro ma dołączać do zwolnienia odręczny opis swojego aktualnego samopoczucia po kolejnych etapach leczenia.

Komisje śledcze powołają biegłego ws. Ziobry?

Tymczasem wciąż powraca temat planów przesłuchania byłego ministra przez komisję śledczą ds. Pegasusa. Chęć zadania pytań Ziobrze płynie także od komisji ds. wyborów korespondencyjnych. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść po przesłuchaniu dwóch prokuratorek. O kolejnych krokach, jakie po zapadnięciu takiej decyzji będzie musiał podjąć poinformował szef tej komisji, poseł KO Dariusz Joński.

– Nie będę miał wyjścia. Jeśli go wezwiemy, podkreślam "jeśli", i prześle zwolnienie, to będę musiał zwrócić się do prokuratury o powołanie biegłego, który stwierdzi czy świadka da się przesłuchać i w jakich warunkach – wyjaśnił Joński.

Szef komisji ds. wyborów korespondencyjnych zwrócił uwagę, że istnieje możliwość zlecenia przesłuchania prokuratorowi, aby świadek nie był zmuszony do rozmowy z całą komisją. –Mamy takie możliwości – dodał.

Zbigniew Ziobro walczy z ciężką chorobą

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku Suwerenna Polska wydała oświadczenie, w którym poinformowała o tymczasowej nieobecności lidera tej partii Zbigniewa Ziobry. Wskazano, że jej powodem są problemy zdrowotne polityka. Do czasu powrotu jego obowiązki na czele partii pełni europoseł Patryk Jaki. Sam zainteresowany o swoich problemach ze zdrowiem powiedział tylko raz, w rozmowie z DoRzeczy.pl, kiedy zapowiedział swoją nieobecność na głosowaniu ws. wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów. Z późniejszych nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynikało, że były minister sprawiedliwości zmaga się z nowotworem złośliwym. Doniesienia te potwierdzili później współpracownicy polityka.

Czytaj też:

Przerzuty i poważna operacja. Niepokojące doniesienia o chorobie ZiobryCzytaj też:

Skandaliczne słowa Michalik. "Jak Ziobro umrze, to przeproszę"Czytaj też:

Kuriozalna sytuacja na sejmowej komisji. Przewodniczący nie wiedział, czym jest cytat