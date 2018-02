Semka: Niemcy odwracają się plecami do NATO

Swego czasu kanclerz Angela Merkel zobowiązała się wobec Donalda Trumpa do podniesienia nakładów na obronność do 2 proc. To NATO-wskie zalecenie spełnia obecnie tylko kilka państw, w tym Polska. Niestety deklaracje nowej koalicji rządzącej w Niemczech nie potwierdzają zamiaru spełnienia tej obietnicy. Co z tego wynika dla USA i dla Polski tłumaczy Piotr Semka.