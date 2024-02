Trzaskowski przed Hołownią. Tym politykom Polacy ufają najbardziej

Po trzech miesiącach przerwy na pierwsze miejsce w rankingu zaufania wobec polityków wrócił wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski. Prezydentowi Warszawy ufa w lutym 51,1 proc. badanych (17,8 proc. zdecydowanie, raczej 33,3 proc.). To wzrost o 3,7 pkt proc. w porównaniu do styczniowego pomiaru IBRIS dla Onetu. Z kolei negatywne zdanie o Trzaskowskim ma obecnie 39,5 proc. osób (+1,9 pp.), a neutralne 9,4 proc. (-4,4 pp.). Tym samym włodarz Warszawy pokonał granicę 50 proc. pozytywnych wskazań. W historii badań IBRIS byli to: Andrzej Duda, Łukasz Szumowski i Szymon Hołownia.

Na drugim miejscu znalazł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia, któremu ufa 48,1 proc. badanych (21,8 proc. zdecydowanie, 26,3 proc. raczej). To mniej o 6,3 pkt proc. w porównaniu do stycznia. Brak zaufania do lidera Polski 2050 zadeklarowało 42,6 proc. osób (+14,7 pp.). Neutralne zdanie ma o nim 8,8 proc. (-8,4 pp.).

Na podium wrócił prezydent Andrzej Duda. Przywódca odnotował 40,9 proc. pozytywnych wskazań (26,5 proc. odpowiedziało zdecydowanie, 14,4 proc. raczej). To mniej o 0,4 pkt proc. niż miesiąc temu. Brak zaufania do polityka zadeklarowało 50,6 proc. osób (+2,7 pp.), a neutralne zdanie ma o nim 8,5 proc. ankietowanych (-1,8 pp.).

Premierzy poza podium

Poza najlepszą trójką znalazł się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysza. Ufa mu 39,2 proc. badanych. W porównaniu ze styczniem to mniej o 3,5 pkt proc. W tej chwili negatywne uczucia wzbudza u 34,6 proc. osób (+3,5 pp.), a neutralnie wypowiada się o nim 25 proc. uczestników badania (+4,4 pp.).

"Piątą pozycję utrzymał Donald Tusk. Premier jest darzony zaufaniem przez 37,6 proc. ankietowanych. To mniej o 1,3 pkt proc. w porównaniu do grudnia. Negatywne uczucia wzbudza u 46 proc. (-1,9 pp.), a neutralnie wypowiada się o nim 16,4 proc. (+3,2 pp.) ankietowanych. Tuż za szefem rządu jest jego poprzednik. Mateuszowi Morawieckiemu ufa 37,5 proc. pytanych. W porównaniu ze styczniem to mniej o 0,9 pkt proc. Polityk ma jednak 55,5 proc. negatywnych wskazań (+4,6 pp.). Neutralnie podchodzi do niego 7 proc. osób (-2,6 pp.)" – opisuje Onet.

