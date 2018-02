"Książki Grossa to nie są prace naukowe". Fala komentarzy po słowach min. Czaputowicza

– Profesor Gross jest naukowcem i mimo że nie zgadzam się z tezami jego prac, to ustawa go nie dotyczy – powiedział w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Jacek Czaputowicz. Szef MSZ był pytany o nowelizację ustawy o IPN.

Prezes Ordo Iuris, Jacek Kwaśniewski podkreśla jednak, że książki Grossa nie spełniają naukowych wymagań.

Wielu uczestników życia publicznego krytycznie odniosło się do słów ministra.

Marek Jakubiak z Kukiz’15 ocenił, że dla niego Jan Tomasz Gross jest personą non grata. „To człowiek, który wychował się Polsce i uznał, że w USA można zarobić na oczernianiu swoich sąsiadów” – ocenił polityk.

Podobnie sprawę ocenił Tomasz Sommer, który wskazał, że książkom Grossa wielokrotnie wytykano manipulacje i przekłamania. „W toku prac krytycznych okazało się że w krótkiej książeczce Gross dokonał ponad stu przeinaczeń faktów co powinno go całkowicie zdyskredytować w świecie naukowym i uczynić persona non grata. Tak się jednak nie stało, bo teza Grossa stała się fundamentem nowej antypolskiej narracji, którą wprowadzały w życie ówczesne polskie władze, wykorzystując w tym celu IPN” – napisał na Facebooku.