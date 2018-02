Sellin komentuje protest przed polską RP w Izraelu: To dalszy ciąg nieporozumień

Jarosław Sellin na antenie Polsat News odnosząc się do demonstracji ocalonych z Holokaustu przed polską ambasadą w Tel Awiwie, powiedział, że "chcemy żeby Żydzi byli naszymi sojusznikami w walce z tym kłamstwem".

– Nieporozumienie polega na tym, że część opinii publicznej w Izraelu, co rezonuje w USA, uznała, że to prawo nie pozwoli mówić prawdy szczegółowej o incydentach, które miały miejsce podczas II wojny światowej. My spokojnie tłumaczymy, że to nieprawda, że chcemy walczyć ze zjawiskiem takich uogólniających kwantyfikatorów, polegających na tym że się mówi, że naród polski, albo państwo polskie brały udział albo są współwinne Holokaustu, bo to jest straszliwe, krzywdzące nas kłamstwo – mówił Sellin.