Nowa funkcja dla Sikorskiego? Może pójść do KE

Ostatnio trwa dobra passa szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Z tego względu Donald Tusk ma przymierzać swojego ministra do objęcia funkcji specjalnego komisarza ds. obronności w Unii Europejskiej – jeżeli taka posada powstanie po wyborach czerwcowych wyborach.

– To realny scenariusz, który, moim zdaniem, czeka na Radka – przyznaje informator Wirtualnej Polski z rządu. "Nic w tej sprawie nie jest rzecz jasna przesądzone, a spekulacje na ten temat wynikają głównie z wysokich ocen pracy, doświadczenia i kompetencji Sikorskiego" – czytamy.

Co na to sam Sikorski? Nie komentuje. – Robi swoje i na razie nigdzie się nie wybiera – mówi wysoko postawiony urzędnik w MSZ.

Im mniej Sikorskiego na Twitterze, tym lepiej

Jak wynika z rozmów Wirtualnej Polski z przedstawicielami koalicji rządzącej, Radosław Sikorski jest dziś jednym z najlepiej ocenianych członków rządu Donalda Tuska. Rozmówcy WP zwracają uwagę, że Sikorskiemu pomagają polityczna wstrzemięźliwość na forum krajowym i dyplomatyczna aktywność na arenie międzynarodowej.

– Im mniej Radek angażuje się w bieżące spory w Polsce, im mniej jest obecny w przestrzeni medialnej, nie wdaje się w jałowe dyskusje na "twitterach", "x"-ach" itd., tym jego waga jest większa – przekonuje poseł KO.

Fogiel chwali Sikorskiego za wystąpienie w ONZ

Media zwracają uwagę, że działania dyplomatyczne Sikorskiego chwali nawet jego polityczny konkurencja. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przebywał w zeszłym tygodniu z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Według agencji Bloomberg przemówienie szefa polskiej dyplomacji wygłoszone na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, punktujące fałszywą narrację Rosji na temat Ukrainy, stało się sensacją i zebrało entuzjastyczne pochwały wśród komentatorów.

– To było to, czego oczekiwałbym od polskiej dyplomacji – powiedział w Polsat News Radosław Fogiel pytany o to, czy powinien przeprosić Sikorskiego. W grudniu polityk PiS przekonywał, że jeśli Sikorski zostanie szefem MSZ, to "niestety Polskę czeka powrót do roli petenta na europejskich salonach i polityka poniżej polskich możliwości".

