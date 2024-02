Nowy szef TVP World. To on instruował, jak urządzić "Majdan w Polsce"

Jak dowiedział się nieoficjalnie portal Wirtualne Media, Michał Broniatowski zostanie od marca nowym dyrektorem TVP World. Kanał ma powrócić na antenę już w najbliższych dniach, najprawdopodobniej w poniedziałek 4 marca. Kim jest kandydat nowych władz?

Michał Broniatowski nowym dyrektorem TVP World. Był wiceprezesem rosyjskiej agencji Interfax

Na początku lutego dyrektorem TVP World został Jerzy Kamiński, który zastąpił na tym stanowisku Filipa Styczyńskiego. Okazuje się, że nastąpi jednak zmiana na tym stanowisku. Portal Wirtualnemedia.pl dowiedział się, że od marca TVP World pokieruje Michał Broniatowski.

Michał Broniatowski swoją karierę medialną rozpoczął w 1979 roku od współpracy z Telewizją Polską, z którą związany był do stanu wojennego. W latach 1985–2000 związany był z kolei z agencją prasową Reuters, początkowo jako jej korespondent w Polsce, później dyrektor polskiego oddziału agencji Reutera, a od 1997 dyrektor przedstawicielstwa agencji Reutera w Rosji i krajach byłego ZSRR. W latach 1994–2005 Broniatowski pełnił funkcję dyrektora i członka Rady Nadzorczej Grupy ITI, a w latach 2001–2005 również członka Rady Nadzorczej Grupy Onet. W latach 2003–2009 sprawował funkcję wiceprezesa rosyjskiej agencji informacyjnej Interfax, gdzie był odpowiedzialny za międzynarodową działalność firmy. Po tym doświadczeniu, w 2009 roku wszedł w skład Rady Nadzorczej TVN SA. W latach 2013–2014 współtworzył na Ukrainie telewizyjny kanał informacyjny Espreso TV. Później, do 2017 roku był redaktorem naczelnym polskiej edycji miesięcznika "Forbes", a od 2017 koordynatorem, komentatorem i redaktorem serwisu Onet Politico.

W styczniu tego roku Michał Broniatowski rozpoczął współpracę z Interią, gdzie komentuje najważniejsze polityczne wydarzenia na świecie, a także pokazuje, jaki mają one wpływ na Polskę. Współpracuje także z portalem Onet.

Broniatowski instruował, jak urządzić "Majdan w Polsce"

W 2016 roku Michał Broniatowski wydał słynną "instrukcję", w której w punktach wskazywał, jak doprowadzić do "Majdanu w Polsce". Nawiązywał tym do ukraińskiego Majdanu, który był metodą sprzeciwu wobec władzy. Głośne protesty, w wyniku działań służb, zakończyły się wieloma ofiarami śmiertelnymi. Ukraińcy domagali się wówczas podpisania przez władze umowy zbliżającej ich kraj z UE. Przypomnijmy, że w grudniu 2016 roku, tuż przed Bożym Narodzeniem, posłowie opozycji zorganizowali blokadę sali obrad Sejmu. Jak argumentowali, był to sprzeciw wobec nielegalnego ich zdaniem przeniesienia obrad Sejmu do Sali Kolumnowej. Izba zajmowała się wówczas budżetem na 2017 rok. W swojej "małej instrukcji", koordynator "Politico" wprost podsuwał pomysły mające de facto zdestabilizować państwo. Wśród propozycji znalazło się m. in. "zajęcie budynku publicznego".

