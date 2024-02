Pomnik ofiar ludobójstwa na Wołyniu stanie na Powązkach? Jest projekt uchwały

28 lutego przed warszawskim ratuszem, w 80. rocznicę ludobójstwa w Hucie Pieniackiej, po oficjalnych uroczystościach odbyła się konferencja prasowa Stowarzyszenia "Wspólnota i Pamięć" i Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. W ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej złożyliśmy do Rady Miasta Stołecznego Warszawy projekt uchwały ws. budowy na Powązkach Wojskowych pomnika upamiętniającego ofiary ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

Pod projektem podpisało się blisko tysiąc mieszkańców Warszawy. W konferencji głos zabrali organizatorzy akcji „Wołyń na Powązki”: Paweł Zdziarski prezes Stowarzyszenia „Wspólnota i Pamięć”, dr Michał Siekierka, wiceprezes SUOZUN, politycy: poseł Suwerennej Polski Sebastian Kaleta oraz lider warszawskiego Ruchu Narodowego Aleksander Kowaliński, a także Kresowianie, historycy i działacze społeczni: Bożena Ratter (Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu), dr Krzysztof Kawęcki (prezes Stowarzyszenia Wiara i Czyn) i Anna Lewak (wiceprezes okręgu wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej).

"Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą inicjatywę, szczególnie Komitetowi Poparcia Uchwały na czele z Kustoszem Pamięci Narodowej Ewą Siemaszko. Dziękujemy za wsparcie świadkom ludobójstwa, Kresowianom, historykom oraz działaczom społecznym, samorządowym i politycznym. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w zbiórce podpisów. To nasze SPRAWDZAM dla decydentów ws. Cmentarza Wojskowego na Powązkach" – wskazują organizatorzy.

Inicjatywa "Wołyń na Powązki" i istnieje od około trzech lat. Pomysłodawcy zwracają się do władz Warszawy z prośbą o zgodę na budowę wspomnianego miejsca pamięci. Akcja ma szerokie poparcie społeczne. Obecne działania poprzedziła petycja internetowa podpisana przez ok. 20 tysięcy Polaków oraz list intencyjny do prezydenta Rafała Trzaskowskiego podpisany przez ponad 60 organizacji patriotycznych, kresowych, kombatanckich i obywatelskich. Projekt pomnika uzyskał pozytywną rekomendację Instytutu Pamięci Narodowej, Parlamentarnego Zespołu ds. Kresów RP oraz kilku innych instytucji państwowych