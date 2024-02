Pozytywny przekaz i młode twarze. W sobotę konwencja PiS

O szczegółach informuje portal Interia. Duża konwencja PiS-u ma rozpocząć ostatni etap kampanii przed kwietniowymi wyborami samorządowymi. Podczas spotkania zaplanowano wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Jak czytamy, PiS chce wyjść do wyborców z pozytywnym przekazem, który będą promować nowe, młode twarze. Rozmówcy Interii z PiS przekonują, że "w wyborach samorządowych chcą chwalić się sukcesami, inwestycjami w samorządach i generalnie 'być na tak', stawiając się w kontrze do obecnie rządzących, którzy skupiają się na rozliczaniu i negowaniu rządów Zjednoczonej Prawicy".

– Musimy zamknąć etap zwierania szyków i radykalizacji, związanej z wydarzeniami wokół TVP czy Kamińskiego i Wąsika i w kampanii samorządowej postawić na inny przekaz. To wybory, gdzie ogólnokrajowe spory mają mniejsze znaczenie. Ważniejsze są lokalne działania i podkreślanie co, kto dla danego regionu zrobił. I na tym chcemy się skupić. Pokazać co my realnie zrobiliśmy i porównać to z tym, że koalicja jedyne, czego chce to komisje śledcze i rozliczanie PiS – tak o nowej wizji działania partii mówi jeden z jej przedstawicieli.

W konwencji mają wziąć udział młodzi kandydaci na prezydentów dużych miast – m.in. Tobiasz Bocheński, Łukasz Kmita, Lucjusz Nadbereżny i Andrzej Śliwka.

PiS odwołuje "kongres sił patriotycznych". Czarnek zdradził powody

Jednocześnie odwołano zapowiadany na 2 marca "kongresu sił patriotycznych" Prawa i Sprawiedliwości. Kongres miał się odbyć w sobotę 2 marca w Katowicach. Prezes PiS Jarosław Kaczyński już w listopadzie ogłosił, że wielkie patriotyczne wydarzenia odbędzie się w styczniu. Później jednak wydarzenie zostało przesunięte na luty, a ostatnio na marzec. Okazuje się, że i marcowa data nie dojdzie do skutku.

– Zdecydowaliśmy, że kongres odbędzie się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Będzie poświęcony całkowicie sprawom traktatowym i europejskim. Zmiany traktatów miałyby zmienić Unię Europejską w jedno "superpaństwo", chcemy głośno się temu przeciwstawić. Sami uczestnicy kongresu wyrazili więc przekonanie, że lepiej, by kongres odbył się już po wyborach samorządowych – powiedział Wirtualnej Polsce były szef MEN Przemysław Czarnek.

