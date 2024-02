Kaczyński zwołał naradę. Prezes PiS zdecyduje się na "reset"?

Spotkanie było zaplanowane kilka dni temu i nie jest organizowane w trybie pilnym, donosi Onet. Podczas narady mają zostać poruszone dwa tematy. Pierwszy dotyczy protestów rolników, w których PiS widzi szanse na uderzenie w rząd Tuska. Na Nowogrodzkiej ma zapaść decyzja na ile angażować się w te manifestacje.

"Kampanijny reset"

Drugi temat dotyczy zbliżających się wyborów samorządowych. PiS ma planować przeprowadzenie "kampanijnego resetu", w ramach którego przeprowadzona zostanie wielka konwencja samorządowa. Ma ona się odbyć w najbliższą sobotę.

"To na politykach pokolenia czterdziestolatków Prawo i Sprawiedliwość chce oprzeć ostatni najważniejszy etap wyborczej kampanii samorządowej, pokazując nową, znaczenie młodszą i z nowymi perspektywami twarz partii. Dlatego obok samego prezesa Kaczyńskiego mają podczas konwencji pojawić się młodzi kandydaci na prezydentów miast. Swoje wystąpienia mają mieć oprócz lidera PiS m.in. Tobiasz Bocheński, Andrzej Śliwka, czy Łukasz Kmita" – donosi Onet.

Portal przekonuje, że politycy będą chcieli udowodnić, że partia nie jest w kryzysie i ma konkretne rozwiązania dla samorządów.

W czasie konwencji PiS ma podobno chwalić się inwestycjami samorządowymi, które udało się przeprowadzić w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Protest rolników w Warszawie

We wtorek protestujący rolnicy przybyli do Warszawy. Doszło do spotkania delegacji rolników z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią oraz szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janem Grabcem. Rolnicy chcieli się spotkać także z premierem Donaldem Tuskiem, jednak w czasie protestu szef rządu przebywał w Pradze na szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Do spotkania premiera z liderami protestów rolniczych ma dojść w czwartek o godz. 14.00 w Centrum Dialogu w Warszawie.

Kolejny protest rolników w Warszawie został zapowiedziany na 6 marca. Do manifestacji dołączy NSZZ "Solidarność" pracownicza.

