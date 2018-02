PO i Nowoczesna połączą się w jedną partię? Schetyna: Ludzie tego od nas oczekują

Grzegorz Schetyna przyznał, że Nowoczesna powstała na skutek błędów popełnionych przez Platformę Obywatelską.

– Nastąpiło pęknięcie i rozejście się elektoratów. W naturalny sposób, jeśli będziemy współpracować w taki sposób i w takim tempie jak teraz i będziemy widzieć wspólne zagrożenia i wiedzieć że razem możemy więcej, to uważam że to dobry kierunek do integracji – tłumaczył.

Na pytanie, czy dojdzie w przyszłości do połączenia partii, Schetyna stwierdził, że musi to być naturalna decyzja wyborców.

– Jeżeli wyborcy będą akceptować to że jesteśmy skuteczniejsi, że wyrosną nam sondaże, lepiej przygotowani do wyborów samorządowych, że otwieramy się na nowe środowiska, jesteśmy skuteczną konstrukcją anty-PiS, przynosimy Polakom nadzieję, to wtedy tak, to naturalny proces – zapewnił polityk.

