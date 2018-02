Poseł Nowoczesnej: Zlikwidujemy ”500+”, wprowadzimy 250 zł na każde dziecko

– Zlikwidujecie 500 plus, ale wprowadzicie inny program. W maju mówiliście, że to będzie taki pomysł po 250 złotych na każde dziecko. A teraz mówicie o innym pomyśle, nazwaliście go Aktywna Rodzina. To jest ulga podatkowa trzy tysiące rocznie na każde dziecko. Tak? – dopytywał prowadzący „Rozmowę RMF” Robert Mazurek.

– Świetnie to pan zreferował – przyznał poseł Nowoczesnej.

Zembaczyński zapowiedział, że po zlikwidowaniu programu „500+” jego partia wprowadzi program „Aktywna rodzina”, który ma trafić do 97 proc. dzieci. Program ma być adresowany do wszystkich dzieci, również tych wywodzących się z rolniczych rodzin, które nie płacą PIT-u.

– Sytuacja materialna każdej konkretnej rodziny, również tych rodzin, które są z terenów wiejskich, będzie indywidualnie oceniana z pomocą socjalną – zapowiedział.

