Rzecznik Lewicy zaczął pracę w TVP. "Odpowiadam za dział strategii"

Jak dowiedziały się nieoficjalnie Wirtualne Media, Marek Kacprzak, rzecznik Nowej Lewicy, zaczął pracę w TVP od 1 lutego tego roku. Jest wicedyrektorem biura spraw korporacyjnych Od maja 2021 roku był rzecznikiem prasowym i dyrektorem działu komunikacji Nowej Lewicy.

Marek Kacprzak w TVP

– Odpowiadam za dział strategii – potwierdził w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Kacprzak.

Zanim Marek Kacprzak zaczął pracę jako rzecznik prasowy Lewicy, związany był wcześniej z różnymi mediami.

Pod koniec 2020 roku głośno było o jego zwolnieniu z Wirtualnej Polski, gdzie pracował od wiosny 2018 r. Prowadził tam programy "Tłit", "Money. To się liczy" i "Newsroom". Był wówczas wyraźnie zaskoczony decyzją swoich zwierzchników, a wszystko opisał w mailu do współpracowników, który cytowały Wirtualne Media.

Kim jest nowy wicedyrektor ds. strategii w Telewizji Polskiej?

"Oficjalnym powodem, który mi przedstawiono jest "reorganizacja i zmiany strukturalne, które właśnie wchodzą w życie" (obojętnie, co to oznacza). W efekcie znaczy to tyle, że niestety nie poznałem prawdziwych powodów, dla których WP nie chce, żebym dłużej był jej obywatelem. Odrzuciłem propozycję odejścia za porozumieniem stron, co oznacza, że formalnie współpracuję do końca roku. Odrzuciłem taką formę rozwiązania umowy, bowiem nie zgadzam się z tym, że powinienem odejść i to natychmiast. Nigdy, nikt nie zgłaszał oficjalnie żadnych uwag do mojej pracy, do mojej sumienności jako pracownika i uczciwości jako dziennikarza. Mało tego, raczej sygnały były zawsze pozytywne" – pisał wówczas.

Przed pracą w Wirtualnej Polsce przez dziewięć lat był związany z Polsat News. Zajmował się prowadzeniem programów publicystycznych i informacyjnych. Wcześniej był szefem działu krajowego w dzienniku "Polska The Times", pracował też w TVN24 i RMF FM.

Od połowy 2020 roku dziennikarz prowadził audycję "Punkt widzenia" w Radiu Nowy Świat.

