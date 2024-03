Znany dziennikarz nie wróci do TVP Info. Zawiesił go jeszcze Pereira

W listopadzie 2023 r. ustalił portal Wirtualnemedia.pl, powodem zawieszenia Sławomira Siezieniewskiego w roli prowadzącego TVP Info było to, że zmieniał on treść ustalanych wcześniej tzw. "białych", czyli zapowiedzi materiałów i wejść na żywo, odczytywanych na antenie, żeby nie były tak ostre w przekazie. To miało nie spodobać się dyrekcji TAI. – W ostatnich latach zawieszano go kilkukrotnie, w końcu w ostatnim czasie zabrano mu większość dyżurów i zabroniono prowadzić rozmowy. W listopadzie ostatecznie wypadł z grafiku – twierdził anonimowy rozmówca portalu. Pod koniec grudnia w Wirtualnych Mediach pojawiła się informacja, że Sławomir Siezieniewski ma powrócić do grona prowadzących "nowej" TVP Info. Jak dotąd, nie pojawił się jednak na antenie.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl wynika, że prezenter nie pojawi się już na antenie TVP Info. Serwis postanowił zapytać o to samego dziennikarza.

– To pytanie do kierownictwa. Od czasu zawieszenia mnie przez p. Pereirę w połowie września pozostaję do dyspozycji TVP – stwierdził w odpowiedzi Sławomir Siezieniewski.

Dziennikarz miał nadzieję na powrót

– Nie było mnie jeszcze na antenie. Wszystko jednak wskazuje na to, że wrócę niebawem do TVP Info. Ostatnio miałem okres urlopowo-szkoleniowy, czekam na nowy grafik tygodniowy – mówi Sławomir Siezieniewski pod koniec stycznia w rozmowie z Wirtualnemedia.pl. Podkreślił, że choć formalnie jego sytuacja wciąż jest niejasna, to jest już po rozmowach z nową dyrekcją i jest "dobrej myśli".

– W prawie pracy nie istnieje taka instytucja jak zawieszenie stosunku pracy. W rzeczywistości byłem jednak zawieszony. Gdy chciałem o tym rozmawiać, wszystko zaczęło zmieniać się w TVP, nikt się nad tym nie zastanawiał. Dopóki nie zacznę pracować to w praktyce moja sytuacja jest nadal niejasna. Ale myślę, że po ostatnich deklaracjach szefostwa wrócę do pracy, jestem dobrej myśli. Czekam tylko na grafik, kiedy dokładnie pojawię się na antenie – zaznaczył.

W rozmowie z Wirtualnymi Mediami, Paweł Moskalewicz, szef TVP Info, powiedział, że nie wie, kiedy Sławomir Siezieniewski wróci na antenę TVP Info. Ostatnio pojawiał się w TVP3, gdzie m.in. relacjonował odsłonięcie ławeczki zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

