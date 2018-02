Poważny wypadek na K2. Polski himalaista czeka na transport do szpitala

Dzisiaj około godziny 14 czasu polskiego, na uczestnika polskiej wyprawy na K2, Rafała Fronię, spadł kamień, w wyniku czego himalaista ma złamaną kość przedramienia. Do wypadku doszło podczas podchodzenia do obozu C1 (5900m).

Jak czytamy na profilu Facebookowym wyprawy, po zejściu do bazy i zaopatrzeniu medycznym, obecnie Polak czeka na transport do szpitala w Skardu, a w najbliższych dniach wróci do kraju.

Wypadek Bieleckiego na K2

Zaledwie przedwczoraj inny z członków polskiej wyprawy na K2 – Adam Bielecki – również miał poważny wypadek. Podczas wspinaczki Bieleckiemu na głowę spadł duży kamień. Polak ma złamany nos, a koledzy z ekipy założyli mu szwy. "Za parę dni powinienem być w pełni formy:)" – napisał wspinacz na Facebooku.

