Nowy program śledczy w TVP. Zaangażują znaną dziennikarkę?

Jak dowiedział się serwis Wirtualne Media, Telewizja Polska we wrześniu pokaże nowy format śledczy. Obecnie mają trwać przygotowania do programu. TVP nie zdradza szczegółów, nie informuje też, kto odpowiadałby za jego prowadzenie i realizację. – Taki program trzeba bardzo dobrze przygotować. Postawiliśmy sobie za punkt honoru, że od września uruchomimy redakcję śledczą – mówi portalowi Wirtualnemedia.pl osoba z kierownictwa TVP, która chce pozostać anonimowa.

Nowy program śledczy w TVP. Rozmawiali już ze znaną dziennikarką

Wirtualnemedia.pl dowiedziały się jednak z innego źródła, że TVP prowadziła rozmowy z Bianką Mikołajewską, dziennikarką związaną z Wirtualną Polską, która miała zostać szefową redakcji śledczej. Nie udało się jednak dojść do porozumienia. – Nie wykluczamy, że wrócimy do tych rozmów, ale w tej chwili nie są one kontynuowane – twierdzi osoba z kierownictwa TVP.

Na antenie TVP gościł niedawno magazyn śledczy "Nie da się ukryć". Audycja emitowana była z reguły w poniedziałki, wtorki, środy i soboty o godz. 21.00. Wśród prowadzących magazyn byli: Piotr Pawelec, Rafał Wolski i Ewa Bugała. Program został jednak zdjęty z anteny w czerwcu 2023 roku, a nieoficjalnie mówiło się, że nie cieszył się zbyt dużą oglądalnością.

"Bez retuszu" powraca. Reaktywacja dawnego programu Marka Czyża

Wirtualne Media przekazały niedawno, że na antenę TVP Info już niedługo powróci znany program publicystyczny "Bez retuszu". Jego prowadzącym będzie twarz serwisu informacyjnego "19.30" Marek Czyż. Dziennikarz był już w przeszłości związany z tym formatem. Według przekazywanych przez serwis informacji, "Bez retuszu" pojawi się ponownie na antenie TVP Info w niedzielę 3 marca b.r. o godzinie 20.40. Program ma być emitowany co tydzień. Do prowadzenia audycji, po latach, powróci Marek Czyż. Dziennikarz prowadził "Bez retuszu" od 2015 do 2018 roku, po jego odejściu z TVP, program przejął Michał Adamczyk.

Program ma zachować dawną formułę. Marek Czyż będzie rozmawiał z politykami lub ekspertami o aktualnych wydarzeniach społecznych i politycznych. Głos w dyskusji będzie też zabierała publiczność zgromadzona w studiu oraz widzowie za pośrednictwem portali społecznościowych.

Nowy program w miejsce "Alarmu!". Znamy szczegóły

Przed zmianami w TVP, na antenie TVP 1 emitowano program interwencyjny "Alarm!". Pojawiał się on na antenie od poniedziałku do soboty o godz. 20.10 od 2018 roku. 19 grudnia widzowie zobaczyli ostatni odcinek magazynu. Szybko okazało się, że kultowy format nie wróci już do Jedynki. Kilka dni temu Wirtualne Media poinformowały, że w jego miejsce powstanie nowy program interwencyjny.

Program będzie nosił tytuł "Reporterzy" i ma pojawiać się na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku od godziny 20.15, tuż po "19.30" i "Gościu 19.30". Nowy program interwencyjny potrwa około 15 minut, a po nim emitowane będą kolejne odcinki serialu "Korona królów".

Nowy format interwencyjny TVP1 zadebiutuje na antenie w poniedziałek 4 marca br. Biuro prasowe TVP nie udzieliło informacji na temat szczegółów programu. Nie wiadomo również, kto będzie prowadził magazyn.

Czytaj też:

Powrót do TVP pod znakiem zapytania? Janowski stawia warunkiCzytaj też:

Celebryci odwracają się od władzy? "Chcą nas wyrolować"